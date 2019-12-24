Канада, США, Германия... Молодёжку ждут испытания на ЧМ по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею постарается повторить золотой успех в Баффало 2011 года.

26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец стартует 44-й молодёжный чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Россияне под руководством главного тренера Валерия Брагина вступят в турнир в ранге бронзового призёра. На последнем мировом первенстве, которое проходило в Канаде, сборная России заняла третье место, обыграв в утешительном матче швейцарцев со счётом 5:2, а до этого уступив в полуфинальном поединке американским хоккеистам — 1:2.

В последний раз золотые медали российская молодёжка завоевала в далёком 2011 году. Тогда в Баффало наши парни в сумасшедшем финале обыграли сборную Канады со счётом 5:3. Причём россияне после двух периодов уступали 0:3, но всё же нашли в себе силы перевернуть ход игры и вырвать победу у родоначальников хоккея. Дублем в том матче отметился нынешний лидер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

Сейчас команда Брагина активно готовится к предстоящему турниру. В контрольном матче перед мировым первенством россияне просто уничтожили сверстников из Словакии — 9:1. На эту контрольную игру сборная России вышла в следующем составе:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Даниил Исаев ("Локомотив");

Защитники: Александр Романов (ЦСКА), Данила Журавлёв ("Ирбис"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Данила Галенюк, Никита Зоркин (оба "Ска-Нева"), Захар Шабловский ("Спартак");

Нападающие: Григорий Денисенко ("Локомотив"), Александр Хованов (), Павел Дорофеев ("Металлург"), Егор Соколов ("Кейп Бретон Скриминг Иглз"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Кирилл Марченко, Василий Подколзин (оба СКА), Иван Морозов ("СКА-Нева"), Никита Ртищев (ЦСКА), Максим Соркин ("Звезда"), Максим Грошев ("Нефтехимик").

Тренерский штаб национальной команды ещё не назвал окончательный состав на чемпионат мира. По словам главного тренера, в рядах национальной хоккейной дружины возможны изменения.

— Одна-две позиции вызывают вопросы. Мы это ещё обсудим, подумаем. Я бы не сказал, что это трудный выбор. Важно проанализировать, что за игроки нам нужны на оставшихся позициях. В остальном состав определён, — сказал после игры Брагин.

Наша сборная сыграет в группе Б. Компанию россиянам составят команды Чехии, Канады, США и Германии. В группе А между собой сойдутся Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия, Казахстан. По результатам группового этапа восемь лучших команд 2 января продолжат борьбу в четвертьфинале. Далее будут полуфиналы, матч за третье место и кульминация турнира — финал, который состоится 5 января.

В первом матче на чемпионате сборная России сыграет с хозяевами турнира — чехами. После чего россияне сразятся с самым принципиальным своим соперником — Канадой.

Расписание матчей сборной России на МЧМ по хоккею — 2020. Групповой этап.

26 декабря

Чехия — Россия

28 декабря

Россия — Канада

29 декабря

США — Россия

31 декабря

Россия — Германия

МЧМ ежегодно проводится с 1977 года. Игры турнира практически всегда проходят в напряжённой борьбе и мало в чём уступают взрослому первенству планеты, а по накалу и эмоциям и вовсе превосходят его. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

Финны за последние шесть лет трижды брали золотые медали чемпионата и сейчас являются одними из главных претендентов на победу. Сможет ли дружина Валерия Брагина вернуть долгожданное чемпионство в Россию? Узнаем ближе к Рождеству.