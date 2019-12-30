Суды Кокорина с Мамаевым, кокаин Кузнецова и другие скандалы этого года в спорте

2019 год выдался богатым на разного рода скандалы в российском спорте. Один пытался откреститься от наркотиков, другие делили родных детей, есть даже те, кто хочет поскорее забыть, как страшный сон, тюремную робу. Но обо всём по порядку в нашем обзоре.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

8 мая Пресненский суд города Москвы поставил точку в деле футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорив спортсменов к реальным срокам за драку и нанесение побоев в одном из московских кафе.

Кокорин получил полтора года колонии общего режима, а его коллега Мамаев — на месяц меньше. Отсидев положенный срок в исправительной колонии № 4, что находится в Белгородской области, 17 сентября 2019 года оба футболиста вышли на свободу по УДО.

Евгений Кузнецов и кокаин

По окончании чемпионата мира по хоккею в Словакии, где сборная России под руководством Ильи Воробьёва заняла третье место, как гром среди ясного неба, прогремела новость о положительной допинг-пробе форварда национальной команды и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. В крови россиянина были обнаружены следы кокаина.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила Евгения на четыре года от участия в международных соревнованиях. НХЛ также не оставила этот инцидент без внимания, наложив на нападающего трёхматчевую дисквалификацию на старте регулярного чемпионата.

Артём Дзюба и фанаты "Спартака"

Неприятный конфликт случился под конец уходящего года у форварда сборной России и петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы с фанатами московского "Спартака"...

Во время отборочного матча на Евро-2020 в Сан-Марино болельщики российской команды принялись оскорблять нападающего, вследствие чего этот конфликт получил продолжение в Санкт-Петербурге перед игрой чемпионата России между московским "Спартаком" и местным "Зенитом". Тогда петербургская полиция без видимых причин задерживала поклонников столичного клуба накануне игры.

Никита Зайцев и его бывшая жена Маргарита

Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев выкрал своих детей у бывшей жены Маргариты. Конфликт стал достоянием общественности после того, как экс-супруга хоккеиста обратилась с заявлением в полицию, обвинив семью Зайцева в похищении её двух дочек.

По словам Маргариты, девочек насильно увезли в неизвестном направлении, а виновниками этого происшествия она считает членов семьи бывшего супруга. Отец спортсмена все обвинения отвергает и обещает предоставить следствию доказательства того, что Маргарита не должным образом относится к воспитанию его внучек и что с отцом детям будет жить гораздо комфортнее, чем с матерью.

WADA и допинг

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение WADA сможет вступить в силу только после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде, куда в ближайшее время обратится наша сторона.

Панику отставить! Решение WADA ещё ничего не значит

Евгений Плющенко и команда Этери Тутберидзе

После того как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры, разразился скандал между тренером спортсменки Этери Тутберидзе и бывшим фигуристом Евгением Плющенко.

Плющенко поддержал уход спортсменки из большого спорта, на что Тутберидзе обвинила бывшего фигуриста в переманивании спортсменов.

Надеемся, что в новом, 2020 году, который богат на спортивные события, будет как можно меньше скандалов.