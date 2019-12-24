Овечкин стал участником массовой драки в игре с "Бостоном"

Капитан "Вашингтона" бросился на подмогу своим партнёрам, когда на льду началась настоящая заварушка.

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (3:7) принял участие в массовой потасовке с участием хоккеистов двух команд.

В третьем периоде форвард "Бостона" Давид Пастрняк провёл силовой приём против защитника "Вашингтона" Ника Дженсена. За одноклубника вступился нападающий столичных Том Уилсон, ударивший клюшкой Пастрняка. Хоккеисты сцепились возле скамейки "Вашингтона", и началась потасовка, к которой быстро подключились остальные игроки команд, находившиеся на льду. Не остался в стороне и Овечкин. Александр одним из первых прикатил на помощь к своему партнёру.

"Вашингтон" в итоге проиграл, потерпев разгромное поражение со счётом 3:7. Овечкин стал автором очередной заброшенной шайбы, но этот гол его команде никак не помог.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Бостон Брюинз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 7:3 (4:0; 1:1; 2:2)