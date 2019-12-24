Овечкин стал участником массовой драки в игре с "Бостоном"

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (3:7) принял участие в массовой потасовке с участием хоккеистов двух команд.
В третьем периоде форвард "Бостона" Давид Пастрняк провёл силовой приём против защитника "Вашингтона" Ника Дженсена. За одноклубника вступился нападающий столичных Том Уилсон, ударивший клюшкой Пастрняка. Хоккеисты сцепились возле скамейки "Вашингтона", и началась потасовка, к которой быстро подключились остальные игроки команд, находившиеся на льду. Не остался в стороне и Овечкин. Александр одним из первых прикатил на помощь к своему партнёру.
"Вашингтон" в итоге проиграл, потерпев разгромное поражение со счётом 3:7. Овечкин стал автором очередной заброшенной шайбы, но этот гол его команде никак не помог.
Регулярный чемпионат НХЛ
"Бостон Брюинз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 7:3 (4:0; 1:1; 2:2)