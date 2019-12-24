Мейвезер обошёл Месси и Роналду по доходу за 10 лет. Он заработал почти $1 млрд

В десятку попали по два футболиста, боксёра, гольфиста и баскетболиста, а также теннисист и гонщик.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов уходящего десятилетия. Рейтинг возглавил боксёр Флойд Мейвезер, который недавно объявил о своём возвращении. Американец с 2010 по 2019 год заработал почти один миллиард долларов, опередив звёзд футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Флойд Мейвезер (бокс) — 950 млн Криштиану Роналду (футбол) — 800 млн Лионель Месси (футбол) — 750 млн Леброн Джеймс (баскетбол) — 680 млн Роджер Федерер (теннис) — 640 млн Тайгер Вудс (гольф) — 615 млн Фил Микельсон (гольф) — 480 млн Мэнни Пакьяо (бокс) — 435 млн Кевин Дюрант (баскетбол) — 425 млн Льюис Хэмилтон ("Формула-1") — 400 млн

Роджер Федерер и Льюис Хэмилтон стали единственными представителями своих видов спорта в топ-10. Бейсболисты, хоккеисты и игроки в американский футбол в рейтинг не попали вовсе. Единственной женщиной, вошедшей в топ-40 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, стала теннисистка Серена Уильямс.

Мейвезер больше половины суммы (500 млн долларов) заработал за счёт боёв с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.