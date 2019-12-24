ЦСКА обыграл "Магнитку" благодаря дублю Григоренко

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на родном льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" — 3:2.

ЦСКА по первому периоду имел значительное игровое преимущество, но открыли счёт гости. На десятой минуте встречи Сергей Мозякин здорово подставил клюшку под зрячий пас Виктора Антипина, в касание переправив шайбу в ворота Ильи Сорокина.

Несмотря на пропущенный гол, армейцы продолжили действовать активно и за свою настойчивость были вознаграждены: в середине второго периода Михаил Григоренко нанёс хлёсткий бросок, первым успев на добивание, — 1:1.

Спустя полминуты "сталевары" вернули себе минимальное преимущество в счёте: Мозякин обокрал защитника ЦСКА Никиту Нестерова и отпасовал на Андрея Нестрашила, который и пробил голкипера армейцев.

Хозяевам площадки удалось закончить второй период при ничейном счёте. За пять секунд до перерыва Максим Шалунов хорошо накатился на ворота "Магнитки" и на все сто использовал свой шанс — 2:2.

Ключевым моментом в игре стал розыгрыш армейцами большинства в третьем периоде — Михаил Григоренко из правого круга вбрасывания расстрелял Василия Демченко и оформил дубль!

3:2 — ЦСКА одерживает шестую подряд победу и с 59 очками закрепляется на первом месте в Западной конференции. "Металлург" после этого поражения не смог подняться в кубковую восьмёрку на Востоке и остался на девятом месте.

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:2 (0:1; 2:1; 1:0)