Самая грустная вечеринка? Фигуристы массово отказываются ехать в Красноярск

На данный момент с чемпионата России снялось 12 спортсменов: от Алины Загитовой до Анастасии Таракановой.

Чемпионат России по фигурному катанию преследует какое-то проклятие. Иначе объяснить массовые отказы спортсменов ехать в Красноярск сложно. На данный момент с турнира, который официально стартует 26 декабря, снялось уже 12 фигуристов.

Самая громкая история — это пауза в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой, о которой она объявила в прямом эфире Первого канала. Остальных снявшихся спортсменов в основном подвели травмы. Однако есть фигуристы, которые отказались ехать в Красноярск без объяснения причин.

Кто снялся с чемпионата России:

Алина Загитова (пауза в карьере),

Мария Сотскова (состояние здоровья),

Михаил Коляда (синусит),

Ксения Столбова и Андрей Новосёлов (травма партнёра),

Наталья Забияко и Александр Энберт (травма партнёра),

Бетина Попова и Сергей Мозгов (травма партнёра),

Александр Петров (без объяснения причин),

Виктория Васильева (без объяснения причин),

Анастасия Тараканова (травма).

Тараканова, последняя из объявивших о своём снятии с турнира, сделала это всего несколько часов назад. Болельщики ждут не дождутся начала турнира, чтобы больше никто из их любимцев не делал подобных печальных заявлений.

В какой-то момент в СМИ появились даже слухи о снятии с турнира победительницы финала Гран-при Алёны Косторной, но обошлось: ученицы Тутберидзе прилетели в Красноярск всей бравой троицей.

Официальный старт соревнования в Красноярске запланирован на завтра, 26 декабря. А пока чемпионат России очень напоминает ту самую "самую грустную вечеринку в мире", на которую никто не хочет приходить.