Медведева — хейтерам: Почему вы это делаете? Я ведь выступаю за нашу страну!

Прославленная российская фигуристка продолжает удивляться негативным комментариям.

После перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру Евгения Медведева столкнулась с волной негодования болельщиков. Двукратная чемпионка мира регулярно получала неприятные комментарии в социальных сетях. Сейчас фигуристка перестала обращать на них внимание, но до сих пор не может понять причин такого поведения фанатов.

— Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите на меня время? Почему вы делаете всё это, ведь я вам не сделала ничего плохого. Иногда это немного задевает, потому что я не понимаю, почему это происходит. Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почему вы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого не пойму, — сказала Медведева в интервью Olympic channel.

Недавно Медведева призвала фанатов не заниматься травлей, а затем попросила "закрыть пищалку".

Увидеть Евгению Медведеву в деле можно будет уже послезавтра, 27 декабря. Короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует в пятницу в 15:30 по московскому времени.

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