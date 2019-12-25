Медведева — хейтерам: Почему вы это делаете? Я ведь выступаю за нашу страну!

После перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру Евгения Медведева столкнулась с волной негодования болельщиков. Двукратная чемпионка мира регулярно получала неприятные комментарии в социальных сетях. Сейчас фигуристка перестала обращать на них внимание, но до сих пор не может понять причин такого поведения фанатов.
— Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите на меня время? Почему вы делаете всё это, ведь я вам не сделала ничего плохого. Иногда это немного задевает, потому что я не понимаю, почему это происходит. Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почему вы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого не пойму, — сказала Медведева в интервью Olympic channel.
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"It really hurts because I don't understand why."⠀ ⠀ In an exclusive interview, Olympic silver medallist @jmedvedevaj talks about cyber-bullies, her friendship with @JohnnyGWeir, and how she's looking after her body.⠀ ⠀ Hit the link in bio for the full story.⠀ ⠀ #FigureSkating #RussianNationals⠀
Недавно Медведева призвала фанатов не заниматься травлей, а затем попросила "закрыть пищалку".
Увидеть Евгению Медведеву в деле можно будет уже послезавтра, 27 декабря. Короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует в пятницу в 15:30 по московскому времени.
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