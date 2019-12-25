Медведева — хейтерам: Почему вы это делаете? Я ведь выступаю за нашу страну!

192

Прославленная российская фигуристка продолжает удивляться негативным комментариям.

После перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру Евгения Медведева столкнулась с волной негодования болельщиков. Двукратная чемпионка мира регулярно получала неприятные комментарии в социальных сетях. Сейчас фигуристка перестала обращать на них внимание, но до сих пор не может понять причин такого поведения фанатов.

Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите на меня время? Почему вы делаете всё это, ведь я вам не сделала ничего плохого. Иногда это немного задевает, потому что я не понимаю, почему это происходит. Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почему вы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого не пойму, — сказала Медведева в интервью Olympic channel.

Недавно Медведева призвала фанатов не заниматься травлей, а затем попросила "закрыть пищалку".

Увидеть Евгению Медведеву в деле можно будет уже послезавтра, 27 декабря. Короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует в пятницу в 15:30 по московскому времени.

Самая грустная вечеринка? Фигуристы массово отказываются ехать в Красноярск

О боже, а где Алина? Чего ждать от чемпионата России без Загитовой

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×