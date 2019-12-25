"С удивлением узнали". Косторная действительно снимается с чемпионата России?

Гендиректор Федерации фигурного катания прокомментировал слухи о снятии спортсменки с турнира.

За сутки до чемпионата России по фигурному катанию появились слухи о том, что победительница финала Гран-при Алёна Косторная не будет участвовать в чемпионате России. Фигуристка в итоге прилетела в Красноярск, а представитель федерации попросил СМИ не нервировать спортсменов непроверенной информацией.

— С удивлением узнали, что Алёна Косторная не будет участвовать в чемпионате России, хотя она уже сидела в самолёте к этому моменту. Федерация всегда открыта для общения: если у вас есть какие-то вопросы или какая-то информация, то лучше у нас уточните. Мы всё прекрасно понимаем, что чемпионат страны — ответственная вещь, но нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали ещё больше, — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед турниром.

Отметим, что на данный момент с чемпионата России снялись 12 фигуристов. Обладательницы двух мировых рекордов Косторной в их числе нет.

Официальная часть соревнования стартует завтра, 26 декабря. Женщины представят короткие программы 27 декабря.