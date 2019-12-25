Трусова замахнулась на мировой рекорд в Красноярске

Фигуристка снова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу — такого никто никогда не делал.

Стали известны контентные заявки участниц чемпионата России по фигурному катанию. Королева четверных прыжков Александра Трусова намерена превзойти своё же достижение. 15-летняя фигуристка снова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу. В Японии ей удалось чисто исполнить четыре из них, в Италии — три.

В заявке Трусовой четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа. Если фигуристка исполнит все прыжки чисто, она установит новый рекорд. Девушкам прежде такого не удавалось. При этом в короткую программу Трусова заявила ещё и тройной аксель — ещё один прыжок из категории ультра-си.

Короткие программы на чемпионате России девушки представят 27 декабря в 15:30 по московскому времени, произвольные — 28 декабря в 15:00.