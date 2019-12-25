Месси оделся в цвета "Спартака" на Рождество, а Витсель предстал в образе эльфа

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Католики в ночь с 24 на 25 декабря отметили Рождество. Многие спортсмены публиковали фотографии с празднества в своих соцсетях. Представляем вам подборку самых ярких нарядов звёзд спорта.

Лидер сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси надел рождественский костюм в красно-белую полоску.

В ярком костюме эльфа Рождество встретил игрок сборной Бельгии и "Боруссии" Аксель Витсель, известный в России по выступлению за "Зенит".

Футболист "Зенита" Вильмар Барриос Рождество встретил в свитере с оленями.

В свитере со снеговиком на Рождество была российская пловчиха Юлия Ефимова.

Игрок мадридского "Реала" Хамес Родригес тоже предпочёл строгому костюму яркий свитер.

Давид Луис на Рождество ходил в колпаке Санты.

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F E L I Z N A T A L 🎅

Публикация от David Luiz (@davidluiz_4)

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