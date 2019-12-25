Месси оделся в цвета "Спартака" на Рождество, а Витсель предстал в образе эльфа

Лидер сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси надел рождественский костюм в красно-белую полоску.
В ярком костюме эльфа Рождество встретил игрок сборной Бельгии и "Боруссии" Аксель Витсель, известный в России по выступлению за "Зенит".
Футболист "Зенита" Вильмар Барриос Рождество встретил в свитере с оленями.
В свитере со снеговиком на Рождество была российская пловчиха Юлия Ефимова.
Игрок мадридского "Реала" Хамес Родригес тоже предпочёл строгому костюму яркий свитер.
Давид Луис на Рождество ходил в колпаке Санты.