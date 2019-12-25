Туктамышева спрятала новый суперпрыжок от соперниц на чемпионате России

Императрица из ультрапрыжков заявила в произвольную программу всего один тройной аксель.

Перед чемпионатом России Елизавета Туктамышева показывала свежеразученный четверной прыжок. Затем она даже прицепила к четверному тулупу тройной.

С таким набором прыжков (а у Туктамышевой в арсенале есть ещё и тройной аксель) ученица Алексея Мишина могла бы претендовать на попадание в тройку сильнейших. Однако Императрица по каким-то причинам решила не включать сложные элементы в свою заявку на чемпионат России. Из элементов категории ультра-си там только два тройных акселя.

А вот Александра Трусова, напротив, попытается исполнить максимально сложный контентный набор: пять четверных прыжков в произвольной программе и тройной аксель — в короткой.

Короткие программы на чемпионате России девушки представят 27 декабря в 15:30 по московскому времени, произвольные — 28 декабря в 15:00.