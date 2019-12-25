Загитова и Медведева снова встретятся на льду через три месяца

Две прославленные фигуристки выступят на показательных выступлениях сборной России.

Несмотря на то что Алина Загитова из-за паузы в карьере пропустит главные старты текущего сезона, вскоре она всё же выйдет на один лёд с топовыми российскими фигуристками. Однако случится это не на соревнованиях, а на показательных выступлениях сборной России, которые пройдут в Москве уже после окончания чемпионата мира.

— Для всех кандидатов в сборную команду страны, включая тех, кто участвовал в этом сезоне, и тех, кто пропускал, мы проводим специальное мероприятие — показательные выступления под условным названием "Россия, вперёд" . 29 марта 2020 года мы всех приглашаем в Москву на арену "Мегаспорт", где будут участвовать все члены сборной команды страны, включая Загитову, Медведеву, Туктамышеву, Трусову, Щербакову, Косторную... — рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России в Красноярске.

Последний раз Медведева и Загитова в соревновательном режиме встречались в марте 2019 года на чемпионате мира в Сайтаме. Загитова тогда выиграла золото, а Медведева — бронзу. После этого две соперницы по Олимпиаде 2018 года пересекались только на контрольных прокатах сборной России.