Мозякин "поиздевался" над Капризовым после поражения от ЦСКА

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"Идеальное преступление" — так описала эпизод с участием двух звёзд отечественного хоккея пресс-служба КХЛ в своём "Твиттере".

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором "сталевары" уступили в Москве ЦСКА (2:3), подшутил над нападающим армейцев Кириллом Капризовым. Лидер "Магнитки", проезжая мимо игроков столичной команды, аккуратно поддел шлем форварда красно-синих.

Сергей Мозякин поучаствовал в обоих голах своей команды в ворота ЦСКА, отметившись заброшенной шайбой и ассистентским баллом. На счету Капризова результативная передача в матче.

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