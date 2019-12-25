Мозякин "поиздевался" над Капризовым после поражения от ЦСКА

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором "сталевары" уступили в Москве ЦСКА (2:3), подшутил над нападающим армейцев Кириллом Капризовым. Лидер "Магнитки", проезжая мимо игроков столичной команды, аккуратно поддел шлем форварда красно-синих.
Идеальное преступление. pic.twitter.com/e1ktqc68gl— КХЛ (@khl) December 25, 2019
Сергей Мозякин поучаствовал в обоих голах своей команды в ворота ЦСКА, отметившись заброшенной шайбой и ассистентским баллом. На счету Капризова результативная передача в матче.