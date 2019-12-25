Медведева — последняя! Фигуристка самолично отправилась замыкать колонну лучших

Двукратная чемпионка мира во время жеребьёвки вытянула себе семнадцатый стартовый номер.

В Красноярске прошла жеребьёвка выступлений в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Открывать соревнования будет королева четверных Александра Трусова, которая вытащила первый стартовый номер.

А вот роль замыкающей примерит на себя двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая достала новогодний шарик под номером 17, то бишь последний стартовый номер.

После наставлений от Александры Бойковой Евгения Медведева вытащила себе последний стартовый номер #фигурноекатание #евгениямедведева pic.twitter.com/zAZvwquaxD — Life | Спорт (@sport_lf) December 25, 2019

Полный порядок выступления фигуристок в короткой программе:

Александра Трусова Серафима Саханович Анна Щербакова Елизавета Туктамышева Анастасия Гулякова Алёна Косторная Валерия Шульская Мария Талалайкина Софья Самодурова Анастасия Губанова Елизавета Нугуманова Анастасия Грачёва Ксения Синицына Ксения Цибинова Анна Фролова Станислава Константинова Евгения Медведева

Церемония жеребьёвки прошла не совсем стандартно. Организаторы чемпионата России попытались превратить её в настоящее светское мероприятие. Фигуристы пришли отнюдь не в спортивных костюмах: девушки были в платьях, парни — в рубашках и брюках. А встречал их настоящий оркестр.

Само вытягивание стартовых номеров тоже превратилось в целую процессию. Во-первых, вместо обычных шариков с цифрами были новогодние шары. Во-вторых, перед всеми формальностями спортсменов и тренеров ждал концерт от местных талантов. Не обошлось даже без рэп-композиции.

Фигуристов в Красноярске попытались впечатлить рэпом под лютый сибирский минус.



Реакция – на видео#фигурноекатание #чемпионатроссии #красноярск pic.twitter.com/FKCT1QGTGn — Life | Спорт (@sport_lf) December 25, 2019

Евгения Медведева всю церемонию просидела рядом со спортивной парой Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова тоже почти всё время были неразлучны: Трусова пришла и ушла раньше своих подруг, но в зале сидела рядом с ними. А Елизавета Туктамышева что-то оживлённо обсуждала со своим бойфрендом Андреем Лазукиным. Впрочем, Алексей Мишин тоже не удержался от диалогов с Татьяной Прокофьевой.

Дмитрий Алиев и вовсе отличился тем, что случайно разбил свой новогодний шар с номером. В целом в зале царила дружественная атмосфера, но и некоторая напряжённость тоже чувствовалась — всё-таки соревнования стартуют уже завтра. Первыми в бой вступят мужчины, а короткая программа у женщин намечена на 15:30 (по Москве) 27 декабря.

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