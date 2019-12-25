"Спартак" на выезде расправился с "Сибирью"

Уже на второй минуте встречи нападающий спартаковцев Максим Цыплаков в большинстве счёт открыл.
Во втором периоде защитник Андрей Кутейкин и нападающие Илья Зубов с Михаилом Юньковым довели преимущество гостей до четырёх шайб.
В заключительном отрезке игры чешский легионер красно-белых Робин Ганзл установил окончательный счёт встречи.
5:0 — "Спартак" громит "Сибирь", одерживает четвёртую подряд победу и, обойдя на одно очко "Йокерит", поднимается на четвёртую строчку в Западной конференции.
Регулярный чемпионат КХЛ
"Сибирь" (Новосибирск) — "Спартак" (Москва) — 0:5 (0:1; 0:3; 0:1)