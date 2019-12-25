"Динамо" одолело ЦСКА в столичном дерби

Подопечные Владимира Крикунова прервали победное шестиматчевое шествие московских армейцев в регулярном чемпионате КХЛ.

Столичное "Динамо" со счётом 3:0 переиграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Героями встречи стали нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин, отметившийся двумя заброшенными шайбами, и голкипер Иван Бочаров, отразивший все 27 бросков армейцев.

Динамовцы открыли счёт на девятой минуте второго периода. Нападающий Дмитрий Яшкин при входе в армейскую зону овладел шайбой, прокатил с ней до ворот ЦСКА и послал снаряд между щитков голкипера Ларса Юханссона.

Второе взятие красно-синих ворот подопечные Владимира Крикунова отпраздновали на экваторе заключительной двадцатиминутки. После выигранного динамовцами вбрасывания в чужой зоне защитник Михаил Чайковский от души вложился в свой бросок, увеличив преимущество бело-голубых.

Армейцы старались переломить ход событий и вернуться в игру, однако у подопечных Игоря Никитина сегодня мало что получалось. А вот у динамовцев, наоборот, получилось забросить третью шайбу — за несколько секунд до финальной сирены пустые ворота ЦСКА поразил Дмитрий Яшкин, оформивший дубль!

3:0 — "Динамо" одерживает третью подряд победу и прерывает беспроигрышную шестиматчевую серию армейцев.

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — "Динамо" (Москва) — 0:3 (0:0; 0:1; 0:2)