"Будет ещё холоднее". Фигуристы в шоке от красноярских морозов

Анна Щербакова рассказала, что пока главное впечатление от Красноярска — это низкие температуры.

Чемпионат России по фигурному катанию впервые проходит в Сибири. Участников турнира, которые уже провели в Красноярске два дня, впечатляют низкие температуры. Об этом рассказала ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

— Мы пока только тренировочную арену посмотрели и поняли, что очень холодно! Хотя будет ещё холоднее. Для меня это будет первое соревнование сезона в России, будет интересно выйти на лёд при своих болельщиках, — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Причём столбики термометров в Красноярске опускаются постепенно: вчера было минус семь, сегодня уже минус 13, а завтра ожидается и вовсе до тридцати градусов мороза. И как раз завтра стартуют соревнования женщин-одиночниц. Анна Щербакова, которая в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала второй, вытянула себе третий стартовый номер.

Короткая программа у женщин начнётся 27 декабря в 15:30, произвольная — 28 декабря в 15:00 по московскому времени.

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