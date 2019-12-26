"Обычно я одна, а тут..." Загитова нашла себе пару на льду

Олимпийская чемпионка 2018 года привыкает к новому для себя виду фигурного катания.

Алина Загитова приостановила профессиональную карьеру, но не покинула лёд. Теперь олимпийская чемпионка катается в шоу Татьяны Навки. Загитова примерила на себя роль Спящей красавицы для одноимённого ледового мюзикла, и для этого ей понадобились новые навыки. Фигуристка впервые попробовала себя в паре, и, кажется, ей понравилось.

— В парном катании для меня очень много нового. Поддержки для меня сложнее, чем прыжки сейчас. Когда я одна катаюсь, то я сама за себя, а тут надо вместе с партнёром влиться в танец, так сказать. Я уже вжилась в образ героини, но волнение остаётся: я ещё не до конца прочувствовала всю эту атмосферу, — цитирует Загитову "Матч ТВ".

Премьера шоу состоялась накануне, 25 декабря. Увидеть Загитову в роли Спящей красавицы можно до 7 января.