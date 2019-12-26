Это Красноярск, а не Лас-Вегас! Зачем фигуристки пытаются обхитрить друг друга?

В Красноярске разгоняется чемпионат России по фигурному катанию. До главных стартов — соревнований одиночниц — ещё целый день, но напряжение уже зашкаливает. А сами спортсменки, такое ощущение, устраивают игры разума, пытаясь обхитрить друг друга. Кому такая игра принесёт успех?

За покерным столом чемпионата России в Красноярске сидят: Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Пять главных претенденток на попадание в сборную страны, пять тузов в одной колоде. Но вот кто-то из них окажется пятым колесом, а кто-то — даже четвёртым, потому что на чемпионаты Европы и мира может отправиться только удалая тройка.

Сейчас ставки высоки как никогда, и все фигуристки это прекрасно понимают. А потому... пытаются не подавать вида, чтобы максимально запутать соперниц. Всё как в покере: каждая блефует, пытаясь показать фейковую карту, чтобы скрыть настоящий джокер у себя в рукаве.

Алёна Косторная

...снимается с чемпионата России! Кто запустил эту утку и зачем, до сих пор не ясно. Учитывая то, что Алёна — сильнейшая фигуристка страны, ведь именно она обыграла всех своих соперниц в очном противостоянии в финале Гран-при. И зачем ей вдруг пропускать главный старт года, на котором будет формироваться состав сборной?

В Красноярске стало очевидно, что этот слух много кого заставил понервничать, ведь гендиректор Федерации фигурного катания как бы любезно, но на самом деле жёстко сказал журналистам, мол, есть вопросы — спрашивайте, не надо пускать такие байки в СМИ.

Косторная вытащила себе шестой стартовый номер на Чемпионате России pic.twitter.com/wOs4zsQjB0 — Life | Спорт (@sport_lf) December 25, 2019

Сама Алёна на жеребьёвке была вроде как вполне спокойной, единственный нервный взгляд она бросила только в объектив камеры Лайфа, а когда сидела в зале, никакого волнения не демонстрировала. Однако в самом начале торжественной части церемонии жеребьёвки куда-то отлучилась, пропустив целое выступление танцевального ансамбля. Есть что скрывать?

Александра Трусова

...снова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе! Да ещё и тройной аксель в короткой. И, кроме того, тройной риттбергер к тройному лутцу добавила! Всем известно, что Трусова — дикая максималистка, но есть ли в её действиях смысл? В финале Гран-при она пошла на этот риск, но ей удалось исполнить лишь три ультрапрыжка из пяти, что в итоге стоило ей не только золота, но и серебра: в Турине она стала третьей.

Учитывая, что сейчас цена любой ошибки — это не только медаль, но и путёвка в сборную России, нужно ли Трусовой идти на этот дополнительный риск, когда её контент и без того сильнейший в мире? Прагматик сказал бы, что достаточно пойти на три четверных прыжка, чисто их исполнить и спокойно выиграть, но Трусова хочет соревноваться не только с соперницами, а и с самим временем.

А параллельно, конечно, было бы неплохо и показать, кто главный в группе Тутберидзе. Трусова в Турине намеренно пошла на четверной флип, чтобы стать первой, кто его исполнил, опередив Щербакову. А в Красноярске явилась на жеребьёвку в сопровождении только собаки Тины, хотя Щербакова и Косторная пришли вместе. Неужели в этой троице случился разлад?

Анна Щербакова

...по-прежнему остаётся самой безобидной девочкой из компании ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная). Она не позволяет себе выражать эмоции, как Косторная. Не говорит о заветных ста баллах и мировых рекордах. Но, конечно, о них думает. В Турине она перешагнула сумасшедший рубеж в 240 баллов, выиграла серебряную медаль, но была расстроена тем, что четверной флип удался Трусовой, а не ей.

На чемпионате России она снова заявила его в произвольную программу в компанию к двум четверным лутцам. Итого — уже три четверных прыжка. Если Трусова снова упадёт с двух, а Щербакова исполнит всё чисто, то... Интрига в борьбе за первое место будет сумасшедшая, и после такой битвы, возможно, не так просто будет остаться подругами.

Елизавета Туктамышева

...приехала в Красноярск без тулупа, хотя завтра будет уже минус тридцать! 23-летняя фигуристка только недавно хвасталась свежеразученным четверным прыжком, однако на чемпионат России его не заявила: ни сольно, ни в каскаде. Более того, Туктамышева даже количество своих фирменных тройных акселей сократила до двух. Хотя у той же Косторной их целых три!

Что это? Хитрый ход от профессора Мишина? Попытка всех обхитрить и запутать? Четверной тулуп — это единственный шанс Елизаветы Туктамышевой ворваться в борьбу за медали и, соответственно, за путёвку в сборную России. Учитывая, что в прошлом году болезнь лишила Лизу этого счастья, сейчас она должна желать этого ещё больше!

А в итоге — только два трикселя. Верить в то, что Туктамышева тренировала четверной только для своего инстаграма, не хочется. Учитывая, что она пролетела мимо финала Гран-при, подготовка велась целенаправленно к красноярскому турниру. На жеребьёвке Лиза то и дело о чём-то с улыбкой шепталась с Евгенией Тарасовой и Андреем Лазукиным. Может, о том, что она всё-таки собирается стать первой в истории исполнительницей тройного акселя и четверного тулупа в одной программе?

Евгения Медведева

...снова будет стартовать последней! Если кто-то следит только за соревновательной частью фигурного катания, то может подумать, что организаторы сами выдают Медведевой красивый последний стартовый номер. Но нет, Евгения собственноручно второй год подряд случайным образом выбирает возможность замыкать караван выступающих фигуристок и очень этому радуется.

Последней выступать удобно: ты уже знаешь, как выступили остальные, и твой прокат останется в памяти у болельщиков. К тому же это отличная возможность красиво хлопнуть дверью и ворваться на высокое место. Для Медведевой это идеальный сценарий. У неё в арсенале нет ни одного ультрапрыжка, зато есть колоссальный победный опыт и мастерское владение коньком. Хватит ли этого для попадания в сборную?

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Короткая программа

27 декабря, 15:30

Первая разминка

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

Вторая разминка

6. Алёна Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

Третья разминка

12. Анастасия Грачёва

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

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