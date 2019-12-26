Загитова всё же появилась в Красноярске. Но только на афише

За две недели до старта чемпионата России по фигурному катанию олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о том, что сделает паузу в карьере и пропустит турнир. Однако, как выяснилось, в Красноярске к тому моменту всё уже было готово к соревнованиям. В частности, промоафиши с изображением ижевской фигуристки. Их решили и не убирать.
#АлинаЗагитова на чемпионат России все-таки приехала pic.twitter.com/jUryNS2HfA— Life | Спорт (@sport_lf) December 26, 2019
Фактически же Загитова сейчас находится в Москве, где уже начала представлять публике шоу "Спящая красавица", в котором она исполняет главную роль.