Загитова всё же появилась в Красноярске. Но только на афише

Организаторы чемпионата России так ждали олимпийскую чемпионку, что даже рекламировали мероприятие через неё.

За две недели до старта чемпионата России по фигурному катанию олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о том, что сделает паузу в карьере и пропустит турнир. Однако, как выяснилось, в Красноярске к тому моменту всё уже было готово к соревнованиям. В частности, промоафиши с изображением ижевской фигуристки. Их решили и не убирать.

Фактически же Загитова сейчас находится в Москве, где уже начала представлять публике шоу "Спящая красавица", в котором она исполняет главную роль.