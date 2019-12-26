"Нечего тут оценивать". Лучший фигурист России потерпел неожиданное фиаско

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Красноярске Александр Самарин после короткой программы занимает только восьмое место.

Номинальный первый номер сборной России Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Фигурист допустил степ-аут на четверном лутце, из-за чего лишился каскада с тройным тулупом. Аналогичные ошибки Самарин совершил при приземлении с четверного флипа и тройного акселя.

Нечего тут оценивать. Ни одного чистого прыжкового элемента. Причины сейчас разберём. Пока даже не готов ответить на этот вопрос. Шанс есть всегда. Контент упрощать я даже не думал, на тренировках всё было хорошо. Часовые пояса не могли сказаться, это всё-таки не первый мой переезд. По условиям и атмосфере в Красноярске всё шикарно, я был здесь ещё на Универсиаде, всё понравилось. Может, завтра это и поможет, но сегодня не помогло. Зрители очень тепло встречают, спасибо им, — сказал Самарин после своего проката.

Не все конкуренты Самарина идеально справились со своими прокатами, однако многим удалось его обойти. В итоге московский фигурист после короткой программы занимает только восьмое место. Пьедестал почёта пока оккупировало трио из Санкт-Петербурга: Макар Игнатов — первый, Андрей Мозалёв — второй, Пётр Гуменник — третий. Произвольные программы мужчины представят завтра, 27 декабря, в 12:15 по московскому времени.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

  1. Макар Игнатов — 88,88
  2. Андрей Мозалёв — 88,34
  3. Пётр Гуменник — 88,06
  4. Дмитрий Алиев — 87,35
  5. Андрей Лазукин — 85,56
  6. Антон Шулепов — 81,17
  7. Даниил Самсонов — 80,88
  8. Александр Самарин — 80,68
  9. Сергей Воронов — 79,61
  10. Леонид Свириденко — 78,61
  11. Андрей Зубер — 78,03
  12. Илья Яблоков — 75,86
  13. Артур Даниелян — 75,72
  14. Егор Мурашов — 75,00
  15. Владислав Катичев — 69,31
  16. Глеб Лутфуллин — 64,74
  17. Владимир Самойлов — 61,43
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