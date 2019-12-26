"Нечего тут оценивать". Лучший фигурист России потерпел неожиданное фиаско

Номинальный первый номер сборной России Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Фигурист допустил степ-аут на четверном лутце, из-за чего лишился каскада с тройным тулупом. Аналогичные ошибки Самарин совершил при приземлении с четверного флипа и тройного акселя.
— Нечего тут оценивать. Ни одного чистого прыжкового элемента. Причины сейчас разберём. Пока даже не готов ответить на этот вопрос. Шанс есть всегда. Контент упрощать я даже не думал, на тренировках всё было хорошо. Часовые пояса не могли сказаться, это всё-таки не первый мой переезд. По условиям и атмосфере в Красноярске всё шикарно, я был здесь ещё на Универсиаде, всё понравилось. Может, завтра это и поможет, но сегодня не помогло. Зрители очень тепло встречают, спасибо им, — сказал Самарин после своего проката.
Не все конкуренты Самарина идеально справились со своими прокатами, однако многим удалось его обойти. В итоге московский фигурист после короткой программы занимает только восьмое место. Пьедестал почёта пока оккупировало трио из Санкт-Петербурга: Макар Игнатов — первый, Андрей Мозалёв — второй, Пётр Гуменник — третий. Произвольные программы мужчины представят завтра, 27 декабря, в 12:15 по московскому времени.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Мужчины
Короткая программа
- Макар Игнатов — 88,88
- Андрей Мозалёв — 88,34
- Пётр Гуменник — 88,06
- Дмитрий Алиев — 87,35
- Андрей Лазукин — 85,56
- Антон Шулепов — 81,17
- Даниил Самсонов — 80,88
- Александр Самарин — 80,68
- Сергей Воронов — 79,61
- Леонид Свириденко — 78,61
- Андрей Зубер — 78,03
- Илья Яблоков — 75,86
- Артур Даниелян — 75,72
- Егор Мурашов — 75,00
- Владислав Катичев — 69,31
- Глеб Лутфуллин — 64,74
- Владимир Самойлов — 61,43