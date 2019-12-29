Победа Хабиба и приезд Конора в Россию. Чем ещё запомнился 2019 год в ММА

2019 год оказался непростым, но богатым на события в индустрии смешанных единоборств. Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ожидаемо отстоял свой пояс в поединке не с самым грозным ударником. Конор Макгрегор, несмотря на все разговоры, так и не вернулся в клетку, но умудрился настроить против себя весь Дагестан, а в России трендом стало проведение профессиональных поединков далёких от ММА людей. Каким же получился ушедший год?

Боец года

35-летний Хорхе Масвидаль в 2019 году превзошёл все самые тайные ожидания своих поклонников. Мало кто мог бы поверить год назад, что американец с кубинскими корнями на таком уровне проведёт следующие 12 месяцев и в конце концов заработает пусть и немного фейковый, но всё же почётный пояс "Самого опасного парня" в этой игре. Хорхе провёл в 2019 году три поединка, нокаутировав поочерёдно Даррена Тилла, Бена Аскрена и выиграв у Нейта Диаса.

Браво, Gamebregd, ты лучший в 2019 году!

Боец года из России

Безусловно, Хабиб Нурмагомедов — лучший боец не только в России, но и, возможно, в мире. Красноречивые 28-0 говорят сами за себя. Можно сколько угодно в преддверии 18 апреля 2020 года размышлять о нестандартном поведении Тони Фергюсона в бою и его острых как бритва локтях, но мало кто сомневается в успехе Орла в поединке с Эль Кукуем. Да, у Хабиба хватает хейтеров, и удивительно, что даже в России, но Нурмагомедов действительно большая звезда, сопоставимая с другим мусульманским спортсменом — Мухаммедом Али. Несмотря на тотальное уничтожение Дастина Пуарье в бою за пояс в Абу-Даби, 2019 год не стал самым лучшим в карьере дагестанца. Но только по одной простой причине: Хабиб провёл в календарном году лишь один бой против не самого интересного фанатам ММА соперника. В 2020 году это будет исправлено. По крайней мере, если поединок с Тони не сорвётся в пятый раз подряд.

В отличие от небогатого на события лёгкого веса UFC в легчайшем дивизионе в 2019 году всё было гораздо увлекательнее. Заслуга в этом отечественного проспекта Петра Яна, ударно проведшего эти 12 месяцев. Трижды Беспощадный выходил в клетку в 2019 году, нанеся сокрушительные поражения таким топам "восьмиугольника", как Джон Додсон, Джимми Ривера и Юрайя Фейбер. Ян занимает третью строчку рейтинга бантамвейта и наверняка в 2020 году проведёт бой за титул.

Пётр Ян — лучший боец 2019 года из России по версии Лайфа!

Бой года

Пожарник из Огайо Стипе Миочич в ушедшем году вернул свой пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе, выиграв в рематче у живой легенды ММА Дэниэла Кормье. Бой по праву стал одним из самых запоминающихся в 2019 году, оба бойца устроили настоящую войну в клетке. Миочич смог выжить в этой мясорубке и в четвёртом раунде, проявив чемпионский характер и истекая кровью, нокаутировать 40-летнего DC.

В российской индустрии смешанных единоборств заявку на "Бой года" подали 43-летний Марат Балаев и боец из "Ахмата" Салман Жамалдаев. На протяжении 25 минут поединка противники без оглядки назад штурмовали защитные бастионы друг друга, демонстрируя красоту ММА в полном объёме. Лучшим в этом бою судьи признали чеченского бойца, но, по мнению зрителей, "народный чемпион" — Марат Балаев.

Но всё же "бой года", по нашей версии, — Стипе Миочич — Дэниэл Кормье.

Нокаут года

И вновь Хорхе Масвидаль! Бойцу из Флориды хватило пяти секунд, чтобы завершить богатую карьеру экс-чемпиона организаций Bellator и ONE FC Бена Аскрена, а самому войти в историю UFC. Прыжок Масвидаля с выпяченным вперёд коленом стал отныне настоящим символом ММА и образом для принта для тысяч футболок и фигурок!

Этот эффектный и скоротечный нокаут изменил жизнь Хорхе, открыв перед ним множество возможностей, включая бой за титул против Камару Усмана или хайп с Конором Макгрегором. Сам же Gamebred не против выйти в боксёрский ринг и с Флойдом Мейвезером…

Submission года

Хабиб Нурмагомедов в 2019 году продемонстрировал в очередной раз искусное владение техникой боевого самбо, финишировав претендента на пояс Дастина Пуарье в третьем раунде. Этот бой стал показательным в вопросе: "В чём сила Хабиба?" Орёл имел несколько возможностей "задушить" американца ранее, но, исходя из своего огромного опыта, с этим не спешил.

На протяжении 12 минут боя российский суперчемпион готовил тело Дастина к "жертвоприношению", исполнив этот "обряд" именно в тот момент, когда это было наиболее актуально. Если взглянуть на измученное лицо американского бойца и его потухший взгляд за мгновение до того самого фатального "удушающего", то можно понять, что Бриллиант ментально сдался ещё до попытки Хабиба закончить бой. Это и есть настоящее мастерство. Нурмагомедов вдоволь "нафаршировал" своего соперника ударами и вязкой борьбой в партере, вынудив включить щелчок в мозгу у Пуарье с мыслями: "С меня хватит". А дальше — вопрос техники, с которой у дагестанца всё в полном ажуре.

Открытие года

Популярный отечественный блогер Амиран Сардаров, известный по каналу на YouTube "Дневник хача", к счастью, в клетку в качестве бойца не выходил, но довольно умело заставил это делать других! В 2019 году просторы Интернета заполонило бойцовское шоу "Битва за хайп", в котором далёкие от смешанных единоборств люди на глазах миллионов зрителей пробуют себя в профессиональном ММА со всеми вытекающими отсюда последствиями… У нового шоу сразу же появилась своя огромная аудитория, а у его героев армия болельщиков.

Открытие года — "Битва за хайп".

Разочарование года

2018 год топовый российский тяжеловес Александр Емельяненко завершал в качестве большой надежды российского ММА, "бойца года", способного стать чемпионом во всех ведущих мировых организациях, включая UFC. Но год спустя картина стала противоположной...

Проведя в статусе ударного труженика 2018 год, АЕ в 2019 году решил полностью… расслабиться. За весь календарный год фанаты ММА так и не увидели Емельяненко в клетке. Всё, на что хватило Александра, — это выйти на фрик-бой по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева. Лёгкие деньги, по-другому и не скажешь. Но всё же негоже бойцу такого уровня ввязываться в подобные истории. Даже если тебя покажет канал "Рен-ТВ"…

Но, вступив однажды на неказистый путь, тяжело с него сойти. Отныне и, наверное, навсегда АЕ станет завсегдатаем именно подобных шоу. И если разговоры о проведении поединка против средневеса Магомеда Исмаилова куда не шло, то реальное стремление главы Чечни Рамзана Кадырова победить Александра "хоть по правилам бокса, хоть по правилам ММА" вызывает опасение. Конечно же, за АЕ. Во что ты вновь впутался, Александр?

Провал года

Когда-то знаменитый Конор Макгрегор мотивировал многих ребят, в том числе и из Дагестана, к занятиям спортом, достижению своих целей. Он реально многим импонировал на Северном Кавказе… Но всё в жизни изменчиво.

Ноториус от статуса главной звезды ММА потихоньку сползает к имиджу главного злодея в этом бизнесе, способного лишь рекламировать свой собственный бренд алкоголя и ввязываться в различные криминальные ситуации. К примеру, изнасилования или избиение пожилых людей в пабах… Но дно оказалось пробитым в Москве.

Весь 2019 год Конор тактично пропустил, так и не решившись вернуться в бойцовский бизнес. Всё же это не помешало Макгрегору о себе периодически напоминать. Конечно же, не хорошими новостями… В октябре скандально известный ирландец согласно контракту с одной из букмекерских контор посетил Москву, анонсируя также и своё возвращение в клетку. В ходе общения с прессой Ноториус несколько раз по случаю оскорбил своего заклятого врага Хабиба Нурмагомедова. Правда, на этот раз одним Орлом дело не ограничилось…

Макгрегор назвал всех дагестанцев "трусами, которые всегда убегают". Были словечки в адрес жителей России и "потяжелее". И всё это на глазах отечественных журналистов и специальных гостей, бурно аплодировавших звёздному гостю… "Спросить" с Конора, конечно же, дагестанцы во главе с Владимиром Минеевым попытались в тот же вечер, но дойти до Конора у них предсказуемо не получилось…

Провал года — Конор Макгрегор.

Таким мы увидели 2019 год, искренне надеемся, что в 2020 году интересных событий и ярких поединков будет ещё больше!