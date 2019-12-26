Старикам тут место. Фёдор Емельяненко возвращается в клетку

Дух PRIDE посетит в эти выходные мир смешанных единоборств. 29 декабря олдскульные фанаты ММА смогут вдоволь поностальгировать по временам расцвета могущественного японского промоушена, увидев в деле двух ярких звёзд прошлого.

Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон странным образом в Стране восходящего солнца так и не пересеклись, но спустя 13 лет с момента закрытия культовой бойцовской организации всё же выйдут на ринг на потеху японской публике.

Долгожданный бой ветеранов пройдёт практически под Новый год. И это неудивительно, ведь Фёдор Емельяненко (38-6-1 NC) стал своеобразным "Дедом Морозом" для японцев и символом новогоднего праздника. Карьера Последнего Императора насчитывает целых семь выступлений, проведённых фактически под бой курантов.

Город Сайтама можно по праву назвать вторым домом для старооскольца, ведь именно здесь, на знаменитой Saitama Super Arena, прошло становление Емельяненко как бойца и суперзвезды смешанных единоборств. Именно здесь Фёдор провёл свои самые знаменитые баталии, включая эпохальные битвы против Кевина Рэнделмана, Антониу Родригу Ногейры, Марка Коулмана и, конечно, Мирко Филиповича.

Предстоящий поединок с Куинтоном Джексоном также состоится на Saitama Super Arena, и чувствовать себя россиянин будет довольно уютно. Впрочем, и 41-летний Rampage (38-13-0) — свой парень в Японии! Американский боец провёл значительную часть своей карьеры в Стране восходящего солнца, войдя в память японских фанатов как яркий и эпатажный нокаутёр. А финал поединка Куинтона с Рикарду Ароной вошёл в топ всевозможных рейтингов лучших нокаутов…

Но время беспощадно. Действительно, очень обидно, что эти звёздные ребята не встретились друг с другом раньше, примерно лет 15 назад…

С момента закрытия PRIDE Фёдор утратил свой ореол непобедимости и, наверное, статус самого крутого бойца на планете. С того момента стареющий Емельяненко проиграл пять раз, показав миру, что он прежде всего человек. Со своими слабостями… К своему юбилейному, 45-му поединку в профессиональной карьере староосколец подходит после сокрушительного поражения от Райана Бейдера нокаутом за 35 секунд. Но, возможно, это ничего не значит…

Джексон же, напротив, в своём последнем выступлении одолел принципиального соперника Вандерлея Силву, сравняв счёт личных встреч с бразильцем (2:2), и вроде как пребывает в прекрасном расположении духа. Но это действительно ничего не значит, ведь предстоящий бой — это прежде всего схватка ветеранов. И тут неважно, кто кого и как победил накануне и какие амбиции в голове. Важно только, болят у тебя колени или нет, смог ли ты пройти весь тренировочный цикл без травм и подойти к бою полностью здоровым.

Этот бой по определению не может пройти всю дистанцию. Развязка наверняка произойдёт уже в первом раунде. Сценарий боя очевиден… Фёдор постарается закончить дело своим размашистым правым оверхендом, а Куинтон "запереть" противника в углу и добить "грязным боксом". Нас ждёт бой в "телефонной будке"…