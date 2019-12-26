"Ответил фанатам". Кононов назвал истинную причину ухода из "Спартака"

Бывший главный тренер московской команды Олег Кононов дал первое интервью после увольнения.

— Атмосфера на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом, — вспомнил в интервью "Спорт-Экспрессу" Олег Кононов свой последний матч в "Спартаке".— Считаю, что поступил правильно. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили с футболистами. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо.

Он также признался, что до игры с "Оренбургом" думал об уходе.

— Ещё перед игрой почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. Всё произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления, — сообщил Кононов.

Также он рассказал, что три месяца после увольнения из "Спартака" провёл в Москве и Курске с семьёй.