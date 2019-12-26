Чёртова дюжина. Очередной фигурист снялся с чемпионата России в Красноярске

Ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин не будет участвовать в произвольной программе.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пропускает серьёзное число спортсменов — двенадцать. Тринадцатым стал фигурист из санкт-петербургской школы Глеб Лутфуллин. Причём ученик Алексея Мишина даже поучаствовал в короткой программе, где занял предпоследнее место. Однако с произвольной программы он решил сняться по состоянию здоровья.

Текущий чемпионат России для 15-летнего Лутфуллина стал дебютным на взрослом уровне.

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