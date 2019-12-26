Пелагея после скандального фото с изменой мужа-хоккеиста сделала заявление

Ранее в Сети появились фотографии хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина с другой девушкой, которая держала его за руку.

— Мы всё-таки решили расстаться. Всё у всех случается, все мы делаем ошибки. О трёх годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась, — сообщила певица через социальные сети. — Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

— Не перестаём болеть за русский хоккей, — заключила она.

Также Пелагея отметила, что развод — это малоприятный процесс, но она надеется интеллигентно решить этот вопрос.

Напомним, Телегин и Пелагея расписались в 2016 году. Хоккеист ради певицы бросил свою девушку с маленьким ребёнком.