Синицина и Кацалапов обошли главных соперников на чемпионате России

После ритм-танца пара занимает промежуточное первое место, Степанова и Букин идут вторыми.

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершился первый соревновательный день в танцах на льду. Протокол возглавили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, они набрали за свой прокат 88,43 балла.

Их главные соперники, пара Александра Степанова — Иван Букин, с отставанием в 1,3 балла расположились на второй строчке. Обладатели промежуточного третьего места Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро уступили лидерам больше десяти баллов.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец