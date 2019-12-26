Синицина и Кацалапов обошли главных соперников на чемпионате России

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

После ритм-танца пара занимает промежуточное первое место, Степанова и Букин идут вторыми.

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершился первый соревновательный день в танцах на льду. Протокол возглавили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, они набрали за свой прокат 88,43 балла.

Их главные соперники, пара Александра Степанова — Иван Букин, с отставанием в 1,3 балла расположились на второй строчке. Обладатели промежуточного третьего места Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро уступили лидерам больше десяти баллов.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

  1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 88,43
  2. Александра Степанова — Иван Букин — 87,13
  3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 77,38
  4. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 73,98
  5. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 73,67
  6. Софья Евдокимова — Егор Базин — 71,42
  7. Софья Шевченко — Игорь Ерёменко — 70,48
  8. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 70,34
  9. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 69,04
  10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 57,53
  11. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 55,88
  12. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 55,26
  13. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 52,24
  14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 40,07
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