Синицина и Кацалапов обошли главных соперников на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершился первый соревновательный день в танцах на льду. Протокол возглавили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, они набрали за свой прокат 88,43 балла.
Их главные соперники, пара Александра Степанова — Иван Букин, с отставанием в 1,3 балла расположились на второй строчке. Обладатели промежуточного третьего места Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро уступили лидерам больше десяти баллов.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 88,43
- Александра Степанова — Иван Букин — 87,13
- Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 77,38
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 73,98
- Аннабель Морозова — Андрей Багин — 73,67
- Софья Евдокимова — Егор Базин — 71,42
- Софья Шевченко — Игорь Ерёменко — 70,48
- Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 70,34
- Ксения Конкина — Павел Дрозд — 69,04
- Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 57,53
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 55,88
- Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 55,26
- Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 52,24
- Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 40,07