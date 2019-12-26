Медведева испортила коньки на тайном катке в Красноярске

Двукратной чемпионке мира пришлось приобретать новый инвентарь перед стартом в короткой программе.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом на чемпионате России в Красноярске. Инцидент произошёл на закрытом для журналистов катке "Кристалл", где проводят тренировки женщины-одиночницы. Фигуристке пришлось срочно покупать новый инвентарь.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил информацию о возникшей ситуации, однако заверил, что речи о снятии Медведевой с турнира не идёт, сообщает РИА "Новости".

Короткая программа у женщин стартует завтра, 27 декабря, в 15:30 по московскому времени.