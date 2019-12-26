Это рекорд! Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Опытная российская пара обошла своих конкурентов Бойкову и Козловского на три с лишним балла.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершился первый соревновательный день. Последним видом программы 26 декабря было парное катание. Лучший результат в короткой программе показала пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Они набрали 83,91 балла — это не только их лучший результат в карьере, но и в принципе лучшие баллы в мире. Однако документально зафиксировать этот результат в книге рекордов не получится, потому что он был показан на национальном первенстве, а не на международном старте.

Второй с результатом 80,39 балла стала пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. На третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13 балла).

Произвольную программу пары представят 28 декабря в 12:30 по московскому времени.