Хоккейная сборная России уступила Чехии в стартовом матче МЧМ

Дубль защитника Егора Замулы не помог команде Валерия Брагина в матче-открытии молодёжного первенства планеты победить хозяев турнира — чехов.

Сборная России в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 3:4 уступила Чехии.

Российским хоккеистам дважды в ходе матча пришлось отыгрываться. Уже к середине первого периода чехи стараниями Шимона Кубичека и Яна Мышака повели в две шайбы, однако ещё до первого перерыва россиянам удалось сравнять счёт, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин.

На шестой минуте второго периода чехи вновь вышли вперёд, отличился Матей Блюмель. Но не прошло и минуты, как россияне ответили шайбой Егора Замулы, оформившего дубль в матче.

Перед третьим перерывом чешским хоккеистам удался розыгрыш двойного численного преимущества — победный гол записал на свой счёт Ян Енек. Попытки подопечных Валерия Брагина в третьем периоде спасти игру результата не принесли.

3:4 — Россия с поражения стартует на молодёжном чемпионате мира. Следующий матч на турнире россияне проведут 28 декабря против сборной Канады.

Хоккей. МЧМ-2020. Групповой этап

Чехия — Россия — 4:3 (2:2; 2:1: 0:0)