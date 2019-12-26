Хоккейная сборная России уступила Чехии в стартовом матче МЧМ

Сборная России в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 3:4 уступила Чехии.
Российским хоккеистам дважды в ходе матча пришлось отыгрываться. Уже к середине первого периода чехи стараниями Шимона Кубичека и Яна Мышака повели в две шайбы, однако ещё до первого перерыва россиянам удалось сравнять счёт, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин.
Гол Подколзина — любуемся, конечно же #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/pxY9GlIpr5— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2019
На шестой минуте второго периода чехи вновь вышли вперёд, отличился Матей Блюмель. Но не прошло и минуты, как россияне ответили шайбой Егора Замулы, оформившего дубль в матче.
Быстро, уверенно забросил Егор — так, как нужно #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/YOsYr3Miu2— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2019
Перед третьим перерывом чешским хоккеистам удался розыгрыш двойного численного преимущества — победный гол записал на свой счёт Ян Енек. Попытки подопечных Валерия Брагина в третьем периоде спасти игру результата не принесли.
3:4 — Россия с поражения стартует на молодёжном чемпионате мира. Следующий матч на турнире россияне проведут 28 декабря против сборной Канады.
Хоккей. МЧМ-2020. Групповой этап
Чехия — Россия — 4:3 (2:2; 2:1: 0:0)