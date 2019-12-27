Коньки — отбросить! У Медведевой готова отмазка на случай провала?

Самая странная история первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию — коньки Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира повредила инвентарь на тренировке, экстренно пришлось искать замену. Не скажется ли это на результатах фигуристки?

Женское одиночное катание — самый популярный вид в нашей стране, а потому главных спортивных звёзд в Красноярске решили спрятать от лишнего внимания. Если все остальные фигуристы проводят тренировки там же, где и соревнуются, на "Платинум-арене", то девушек решили отправить на резервный каток "Кристалл", куда журналистов (кроме Первого канала) в принципе не пускают.

И именно там, на этом секретном льду, в конце первого соревновательного дня произошёл таинственный инцидент с коньками Евгении Медведевой. Инсайд от тех, кто присутствовал на тренировке, прилетел в СМИ: якобы двукратная чемпионка мира повредила ботинок конька. Казалось бы, пустяк, но не для фигуристов, которые месяцами разнашивают обувь, чтобы им в ней было максимально удобно и комфортно исполнять на льду сложнейшие элементы.

И вслед за этим известием мгновенно посыпались комментарии от так называемого фигурно-катательного бомонда (и не только):

Александр Горшков, президент ФФКР: "Купили новые ботинки, речи о снятии с турнира не идёт".

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края: "Уверен, инцидент не повлияет на настрой Медведевой".

Алексей Урманов, олимпийский чемпион: "У Жени мало времени на адаптацию, но она профи".

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка: "Я не слышала, чтобы удачно выступали в новых ботинках".

То есть на фоне незадекларированного мирового рекорда Тарасовой и Морозова, героического первого места Синициной и Кацалапова, неожиданной победы Макара Игнатова главной темой дня становятся коньки Евгении Медведевой, которая пока вообще не выходила на соревновательный лёд. Таковы уж реалии нынешнего фигурного катания, где всё, что происходит с девушками, априори котируется выше остальных событий.

Пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что обычно о таких проблемах широкая общественность узнаёт постфактум. Например, фигуристы рассказывают об инцидентах в интервью после проката или вообще после сезона. Здесь же всё происходит заранее, будто эту самую общественность к чему-то готовят. Вот только к чему?

Евгения Медведева — прославленная чемпионка, которая вроде бы преодолела череду неудач и снова вернулась на топ-уровень. Вот только сейчас ей уже не хватает своих навыков образца 2017 года, чтобы побеждать, потому что появились новые звёзды, способные исполнять гораздо более сложные прыжки. Если они не будут ошибаться, то победить их практически невозможно. Проиграть им, конечно, не позорно, но вряд ли кому-то приятно.

И ситуация с коньками в этом контексте выглядит как плацдарм для двух возможных сценариев:

удачное выступление Медведевой — героическое преодоление на новых коньках;

неудачное выступление Медведевой — трагическая неудача из-за новых коньков.

Иначе зачем столько внимания уделять смене амуниции? И откуда вообще вдруг возник этот вброс? Не говоря уже о том, что у Медведевой почему-то вдруг не оказалось запасной пары коньков, так что даже пришлось покупать новые. Мы помним, что подобные ветра в сторону фигуристки уже дули, когда она выступала сразу после травмы, и её олимпийское серебро было "с золотым отливом". И складывается полное ощущение, что этот чемпионат России готовит нас к подобной истории. То есть, если фигуристка не попадёт в тройку сильнейших и не окажется в составе сборной, федерация сможет использовать лазейку с дополнительным закрытым отбором по рекомендации тренерского совета.

Но на самом деле весь этот шлейф только мешает имиджу Медведевой как спортсменки. Она и без всего этого профессионал высочайшего класса и прославленная чемпионка. Гран-при России доказал, что сейчас Евгения действительно в отличной форме, и все те истории о полутора годах на адаптацию к Канаде, которые рассказывал прессе Брайан Орсер, оказались правдой. Медведева готова побеждать! И способна делать это безо всяких там дополнительных мотиваторов в виде сломанных коньков.

Сила Медведевой ещё и в том, что постолимпийские события научили её не читать всё, что о ней пишут, и тотально концентрироваться на своих прокатах. Этот навык в сложившейся ситуации должен ей очень помочь. Евгении нужно просто отбросить в сторону историю с коньками, выходить на лёд и показывать класс. Только так можно доказать, что она достойна быть в сборной.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Короткая программа

27 декабря, 15:30 (мск)

Первая разминка

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

Вторая разминка

6. Алёна Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

Третья разминка

12. Анастасия Грачёва

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

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