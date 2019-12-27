Экс-игрок НХЛ стал тренером российских фигуристов

Райан Веске в США выступал за "Сан-Хосе", а в России играл за "Торпедо" и "Трактор".

Российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов на чемпионате России по фигурному катанию установила рекорд в короткой программе. Помог спортсменам это сделать, как выяснилось, бывший хоккеист. Представитель другого ледового спорта помогает фигуристам работать над физической подготовкой.

— Над прыжками с парой теперь работает Артём Торгашев, мой бывший ученик. Профессиональный хоккеист Райан Веске занимается с ними физподготовкой, он играл в НХЛ и играл в России, — рассказала тренер Тарасовой и Морозова Марина Зуева.

Веске сейчас 37 лет, в НХЛ он два года играл за "Сан-Хосе Шаркс". Также американец выступал и в Континентальной хоккейной лиге — за нижегородское "Торпедо" и челябинский "Трактор".