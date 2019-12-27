Телегин после заявления Пелагеи о разводе опубликовал фото с вечеринок

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Фото © www.instagram.com/itelegin07

27-летний хоккеист столичного ЦСКА выставил у себя в сториз в "Инстаграме" фотографии с праздничных мероприятий в компании друзей.

Ещё вчера общественность потрясла новость о разводе хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи. В СМИ появились фотографии спортсмена с другой девушкой, на что его жена отреагировала моментально, сообщив, что они разводятся.

Сам же Иван никак не прокомментировал изменения в личной жизни, но опубликовал две фотографии с мероприятий в компании друзей-хоккеистов.

<p>Фото © Instagram.com/stories/<a href="https://www.instagram.com/stories/itelegin07/?hl=ru" target="_blank">itelegin07</a></p>

<p>Фото © Instagram.com/stories/<a href="https://www.instagram.com/stories/itelegin07/?hl=ru" target="_blank">itelegin07</a></p>

Интересно, что на всех фотографиях он прячет правую руку, поэтому непонятно, снял он обручальное кольцо или нет.

Напомним, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В 2017-м у пары родилась дочка.

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