Лайф подводит итоги голосования за лучших спортсменов года

Футболист года — Артём Дзюба
В голосовании за футболиста года победил нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба. Именно за него было отдано больше всего голосов.
Фигуристка года — Александра Трусова
Интересно, что активнее всего голосовали за наших фигуристок. Лучшей стала Трусова.
Хоккеист года — Александр Овечкин
Королём хоккея вы признали капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Боец года — Хабиб Нурмагомедов
Нурмагомедов никогда не проигрывает! Даже в нашем голосовании Хабиб — чемпион.
Теннисист года — Даниил Медведев
23-летний теннисист Даниил Медведев заслуженно стал лучшим среди теннисистов.
Спасибо всем за участие и с наступающим Новым годом!