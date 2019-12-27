Лайф подводит итоги голосования за лучших спортсменов года

В течение двух недель вы выбирали, кто же был лучшим в уходящем году. Давайте подводить итоги!

Футболист года — Артём Дзюба

В голосовании за футболиста года победил нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба. Именно за него было отдано больше всего голосов.

Фигуристка года — Александра Трусова

Интересно, что активнее всего голосовали за наших фигуристок. Лучшей стала Трусова.

Хоккеист года — Александр Овечкин

Королём хоккея вы признали капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Боец года — Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов никогда не проигрывает! Даже в нашем голосовании Хабиб — чемпион.

Теннисист года — Даниил Медведев

23-летний теннисист Даниил Медведев заслуженно стал лучшим среди теннисистов.

Спасибо всем за участие и с наступающим Новым годом!