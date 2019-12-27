На чемпионате России по фигурному катанию разыграли первые медали

Обладателями золотых наград стала танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Первый комплект наград чемпионата России по фигурному катанию разыграли в танцах на льду. Победителями в этом виде программы стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они набрали 220,74 балла и заняли первое место, на балл с небольшим опередив главных конкурентов в лице Александры Степановой и Ивана Букина.

Третье место удержали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Сегодня в Красноярске награды разыграют мужчины-одиночники. Кроме того, с короткими программами выступят женщины.

Чемпионат России по фигурному катанию

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Танцы на льду

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