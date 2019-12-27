На чемпионате России по фигурному катанию разыграли первые медали

Первый комплект наград чемпионата России по фигурному катанию разыграли в танцах на льду. Победителями в этом виде программы стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они набрали 220,74 балла и заняли первое место, на балл с небольшим опередив главных конкурентов в лице Александры Степановой и Ивана Букина.
Третье место удержали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Сегодня в Красноярске награды разыграют мужчины-одиночники. Кроме того, с короткими программами выступят женщины.
Красноярск
Танцы на льду
Итоговое положение
- Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74
- Александра Степанова — Иван Букин — 219,72
- Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73
- Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин — 186,81
- Софья Шевченко — Роман Ерёменко — 181,67
- Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68
- Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21
- Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67
- Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28
- Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 141,17
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 140,58
- Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 138,69
- Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 115,73