На чемпионате России по фигурному катанию разыграли первые медали

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Обладателями золотых наград стала танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Первый комплект наград чемпионата России по фигурному катанию разыграли в танцах на льду. Победителями в этом виде программы стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они набрали 220,74 балла и заняли первое место, на балл с небольшим опередив главных конкурентов в лице Александры Степановой и Ивана Букина.

Третье место удержали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Сегодня в Красноярске награды разыграют мужчины-одиночники. Кроме того, с короткими программами выступят женщины.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Танцы на льду

Итоговое положение

  1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74
  2. Александра Степанова — Иван Букин — 219,72
  3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73
  4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10
  5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин — 186,81
  6. Софья Шевченко — Роман Ерёменко — 181,67
  7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68
  8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21
  9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67
  10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28
  11. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 141,17
  12. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 140,58
  13. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 138,69
  14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 115,73
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