"Для меня он мёртв". Фёдор Емельяненко жёстко ответил на вопрос о брате

В отношениях между братьями Емельяненко до сих пор присутствует напряжение. Фёдор пояснил, почему он не намерен мириться с Александром.

— Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся, — сказал Фёдор Емельяненко в интервью Sport24. — Он хотел со мной помириться? Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул, называл животными и так далее.

Также он пояснил, почему не намерен помогать своему брату.

— Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему вообще. У человека своя дорога и своя жизнь. Жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился, — сказал Последний Император.

Александр уже успел отреагировать на такие слова брата.

— Если я мёртв для него, то пусть поставит свечку за упокой, — цитирует его слова "Спорт-экспресс".