Медведева вышла на красноярский лёд в перемотанных коньках

Проблемы с амуницией, судя по всему, до сих пор не оставили двукратную чемпионку мира.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева впервые вышла на лёд "Платинум-арены" в Красноярске. Прежде женщин-одиночниц "прятали" на резервном катке "Кристалл", однако последнюю тренировку они провели в основном ледовом дворце. Медведева отрабатывала свою программу с перемотанным коньком — тем самым, на котором накануне порвался ботинок.

Evgenia Medvedeva's skates☹

Source ig Mikhail Sharov pic.twitter.com/dkEJVRbwRS — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) December 27, 2019

Прежде президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заверил, что Медведевой уже купили новые коньки и это решило проблему, однако по факту до сих пор неясно, в чём фигуристка будет выступать в короткой программе.

На тренировке она безупречно исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер. Соответственно, речи о снятии с турнира не идёт.

Женщины представят свои короткие программы сегодня в 15:30 по московскому времени.