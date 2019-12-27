Медведева вышла на красноярский лёд в перемотанных коньках

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева впервые вышла на лёд "Платинум-арены" в Красноярске. Прежде женщин-одиночниц "прятали" на резервном катке "Кристалл", однако последнюю тренировку они провели в основном ледовом дворце. Медведева отрабатывала свою программу с перемотанным коньком — тем самым, на котором накануне порвался ботинок.
Evgenia Medvedeva's skates☹— FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) December 27, 2019
Source ig Mikhail Sharov pic.twitter.com/dkEJVRbwRS
Прежде президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заверил, что Медведевой уже купили новые коньки и это решило проблему, однако по факту до сих пор неясно, в чём фигуристка будет выступать в короткой программе.
На тренировке она безупречно исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер. Соответственно, речи о снятии с турнира не идёт.
Женщины представят свои короткие программы сегодня в 15:30 по московскому времени.