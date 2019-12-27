Глава департамента судейства РФС Егоров покинул свой пост

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликовали заявление, которое касается изменений в судейском департаменте.

Александр Егоров заявил, что сам принял решение покинуть свой пост.

— Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа и не всё задуманное получилось реализовать, — приводит слова Александра Егорова сайт РФС. — Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень.

Также его уход прокомментировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

— Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах, — отметил Дюков.

Напомним, что многие клубы РПЛ выражали недовольство работой судей.