Глава департамента судейства РФС Егоров покинул свой пост

Александр Егоров заявил, что сам принял решение покинуть свой пост.
— Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа и не всё задуманное получилось реализовать, — приводит слова Александра Егорова сайт РФС. — Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень.
Также его уход прокомментировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
— Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах, — отметил Дюков.
Напомним, что многие клубы РПЛ выражали недовольство работой судей.