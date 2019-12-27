Фигурист Алиев впервые в карьере стал чемпионом России

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Лучшим по итогам двух прокатов стал Дмитрий Алиев с результатом 260, 98 балла. Спортсмен из Ухты впервые в карьере оказался на первом месте на национальном первенстве, ранее его лучшим результатом было попадание в тройку.
Представитель питерской школы фигурного катания обошёл двух спортсменов, тренирующихся в Москве. Юниор Артур Даниелян занял второе место, а лидер российской сборной Александр Самарин замкнул тройку призёров. Он был очень недоволен своим прокатом, но всё равно по спортивному принципу сумел оказаться в сборной.
— Сейчас пока не могу ни оценить, ни прокомментировать свой прокат. Может быть, позже. Всё ли в порядке физически? Не вижу смысла об этом говорить. Какая разница? Не хочу рассказывать красивые истории. Результата это не изменит, — сказал Александр Самарин после своего проката.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Мужчины
Итоговое положение
- Дмитрий Алиев — 260,98
- Артур Даниелян — 253,42
- Александр Самарин — 252,74
- Макар Игнатов — 249,46
- Андрей Мозалёв — 240,55
- Даниил Самсонов — 240,21
- Пётр Гуменник — 238,08
- Антон Шулепов — 237,76
- Сергей Воронов — 233,82
- Андрей Зубер — 225,77
- Илья Яблоков — 223,81
- Андрей Лазукин — 223,09
- Леонид Свириденко — 222,79
- Егор Мурашов — 221,80
- Владимир Самойлов — 220,73
- Владислав Катичев — 181,39