Фигурист Алиев впервые в карьере стал чемпионом России

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В произвольной программе спортсмен из Ухты стал вторым, однако по сумме двух программ оказался лидером.

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Лучшим по итогам двух прокатов стал Дмитрий Алиев с результатом 260, 98 балла. Спортсмен из Ухты впервые в карьере оказался на первом месте на национальном первенстве, ранее его лучшим результатом было попадание в тройку.

Представитель питерской школы фигурного катания обошёл двух спортсменов, тренирующихся в Москве. Юниор Артур Даниелян занял второе место, а лидер российской сборной Александр Самарин замкнул тройку призёров. Он был очень недоволен своим прокатом, но всё равно по спортивному принципу сумел оказаться в сборной.

— Сейчас пока не могу ни оценить, ни прокомментировать свой прокат. Может быть, позже. Всё ли в порядке физически? Не вижу смысла об этом говорить. Какая разница? Не хочу рассказывать красивые истории. Результата это не изменит, — сказал Александр Самарин после своего проката.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Мужчины

Итоговое положение

  1. Дмитрий Алиев — 260,98
  2. Артур Даниелян — 253,42
  3. Александр Самарин — 252,74
  4. Макар Игнатов — 249,46
  5. Андрей Мозалёв — 240,55
  6. Даниил Самсонов — 240,21
  7. Пётр Гуменник — 238,08
  8. Антон Шулепов — 237,76
  9. Сергей Воронов — 233,82
  10. Андрей Зубер — 225,77
  11. Илья Яблоков — 223,81
  12. Андрей Лазукин — 223,09
  13. Леонид Свириденко — 222,79
  14. Егор Мурашов — 221,80
  15. Владимир Самойлов — 220,73
  16. Владислав Катичев — 181,39
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