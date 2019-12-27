Фигурист Алиев впервые в карьере стал чемпионом России

В произвольной программе спортсмен из Ухты стал вторым, однако по сумме двух программ оказался лидером.

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Лучшим по итогам двух прокатов стал Дмитрий Алиев с результатом 260, 98 балла. Спортсмен из Ухты впервые в карьере оказался на первом месте на национальном первенстве, ранее его лучшим результатом было попадание в тройку.

Представитель питерской школы фигурного катания обошёл двух спортсменов, тренирующихся в Москве. Юниор Артур Даниелян занял второе место, а лидер российской сборной Александр Самарин замкнул тройку призёров. Он был очень недоволен своим прокатом, но всё равно по спортивному принципу сумел оказаться в сборной.

— Сейчас пока не могу ни оценить, ни прокомментировать свой прокат. Может быть, позже. Всё ли в порядке физически? Не вижу смысла об этом говорить. Какая разница? Не хочу рассказывать красивые истории. Результата это не изменит, — сказал Александр Самарин после своего проката.

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