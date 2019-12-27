"Извините, что испачкал". Самый старый фигурист забрызгал лёд кровью

У самого возрастного участника чемпионата России пошла кровь прямо во время проката.

Во время произвольной программы неприятный инцидент произошёл с самым возрастным участником чемпионата России по фигурному катанию. У 32-летнего Сергея Воронова, который более чем в два раза старше 14-летнего Даниила Самсонова, пошла кровь из носа прямо во время выполнения проката. Фигурист не отвлекался на это, но затем извинился за то, что оставил следы на льду.

— Здесь сухой воздух, и я боялся, что подобное случится на вращениях. Извините, что испачкал прекрасный белый лёд. Всё равно я доволен, что побывал здесь, — сказал после произвольной программы Сергей Воронов.

Воронов в произвольной программе занял восьмое место, а по сумме двух прокатов стал девятым. Победу на чемпионате России впервые в карьере одержал Дмитрий Алиев.