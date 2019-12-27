Ангел выше всех! Косторная с запредельными баллами разгромила всех в Красноярске

16-летняя победительница финала Гран-при снова превзошла саму себя по итогам короткой программы.

Чемпионат России — самое звёздное соревнование по фигурному катанию. И выиграть его для фигуристок даже сложнее, чем первенство мира или Европы. И даже без действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой состав участниц в женском одиночном катании получился невероятно мощным. Но даже среди абсолютно лучших выделялась одна.

16-летняя ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная на десять баллов улетела от ближайшей соперницы, в очередной раз показав превосходное катание. Её короткая программа "Ангел" становится уже каким-то феноменом в современном спорте, ведь раз за разом фигуристка умудряется исполнять её всё более чувственно и откровенно. И, что приятно, в баллах это тоже выражается. В этот раз Косторная получила умопомрачительные 89,86 — это на 4,5 балла больше её собственного мирового рекорда! Если бы не правила, которые не учитывают национальные первенства при составлении рекордов, достижение Алёны громыхнуло бы на весь мир.

При этом сама Косторная не разделяет всеобщие восторги своей короткой программой. Фигуристка больше кайфует от произвольной, а короткую просто старается добросовестно катать: чисто исполнять элементы и передавать образ. И сегодня её порадовал больше не сам прокат и даже не рекордные баллы.

— Я больше была рада не прокату, не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер Косторной. — Прим. ред.). Потому что я первый раз от неё слышала такие слова. Не скажу, что именно она сказала, что похвалила. Сегодняшний прокат? Это лучшее из того, что было. Я очень рада, что смогла доказать самой себе, что можно кататься чисто и показывать результат, несмотря ни на что, — сказала Косторная журналистам в микст-зоне.

Приблизиться к Косторной даже близко не смогла ни одна из соперниц. Анна Щербакова установила личный рекорд, но проиграла Алёне больше десяти баллов. Александра Трусова отказалась от тройного акселя и в итоге осталась третьей. Елизавета Туктамышева неожиданно уступила юным фигуристкам в компонентной части и заняла четвёртое место. Что же будет завтра?

Чемпионат России по фигурному катанию

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