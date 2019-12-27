"Я не Instagram-модель". Косторная объяснила слухи о пропуске чемпионата России

Фигуристка рассказала, что не любит часто выкладывать фотографии в социальные сети.

Перед чемпионатом России по фигурному катанию в СМИ появились слухи о том, что победительница финала Гран-при и обладательница двух мировых рекордов Алёна Косторная пропустит турнир. В качестве одной из причин назывался тот факт, что 16-летняя спортсменка давно не выкладывала фотографии в социальные сети. Однако Косторная не только приехала в Красноярск, но и показала лучший на данный момент результат в короткой программе, после чего прокомментировала этот вброс.

— Я не видела этого, не знала об этом. Когда мы стояли у стойки регистрации в аэропорту, Даниил Маркович (Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе. — Прим.ред.) спросил меня: "Алён, а ты всё-таки едешь?" Я ответила: "А я должна не ехать?" Он мне показал статью. Оказывается, теперь всё решает "Инстаграм". Но после этой истории я не буду чаще что-то выкладывать. Я не инстаграм-модель, не люблю выкладывать фотографии часто, — сказала Косторная.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган тоже заявил, что с удивлением прочитал, что Косторная якобы пропустит чемпионат России.