"Не хотела соглашаться". Тутберидзе запретила Трусовой исполнять сложный прыжок

Тренерский штаб "Хрустального" принял решение обойтись без тройного акселя в короткой программе.

Александра Трусова, открывавшая программу соревнования женщин-одиночниц на чемпионате России в Красноярске, не стала прыгать тройной аксель в короткой программе, заменив его двойным. Как рассказала фигуристка после проката, такое решение принял тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

— Сегодня после тренировки мне тренеры сказали, что не будем сегодня рисковать, ведь надо отбираться в сборную. Конечно, я хотела прыгать. Долго не хотела, но в итоге согласилась с тренерами. На этом соревновании это было правильное решение, но на следующих я буду прыгать тройной аксель. Завтра в произвольной программе я тоже буду прыгать всё по максимуму, — рассказала Трусова.

Без ультраэлемента Трусова по результатам короткой программы уступила обеим подругам по команде: Щербаковой и Косторной. Однако в произвольной программе Александра намерена зайти на пять четверных прыжков. Никому из женщин, включая её саму, ещё не удавалось этого сделать.