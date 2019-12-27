"Я просто старая". 23-летняя Туктамышева проиграла юным соперницам

По итогам короткой программы ученица Алексея Мишина не сумела опередить ни Трусову, ни Щербакову, ни Косторную.

За исключением помарки на приземлении с акселя, Елизавета Туктамышева чисто откатала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Она получила хорошие баллы — 75,74, однако при нынешней конкуренции этого недостаточно даже для попадания в тройку. Ученица Алексея Мишина в итоге уступила 15-летним Трусовой, Щербаковой и 16-летней Косторной, но не намерена сдаваться.

— Конкуренция очень серьёзная. Нет права на ошибки. Интересно будет посмотреть на завтрашний день, он будет решающим. Сейчас у нас женское фигурное катание вообще вышло на новый уровень. Почему я вышла сюда босиком, а не в коньках? Я просто старая! Буду ли завтра прыгать четверной? Ох, не знаю, всё увидите, — сказала Туктамышева в микст-зоне.

В произвольную программу Туктамышева не заявила разученный четверной тулуп, однако на тренировках фигуристка его исполняла. Произвольная программа у женщин состоится завтра, 28 декабря, в 15:00 по московскому времени.