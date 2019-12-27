"Нога болит. Было сложно". Медведева раскрыла подробности эпопеи с коньками

Фигуристке пришлось экстренно искать новые коньки, а затем возвращаться к старой паре.

Одна из главных тем чемпионата России по фигурному катанию, если не считать борьбы за медали, это коньки Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы перед короткой программой повредила ботинок одного из коньков, а новую пару, как выяснилось, подобрать не удалось. В итоге спортсменка преодолевала боль, находясь на красноярском льду.

— Я сделала максимум из того, что сейчас могу. К сожалению. Я сразу же сняла коньки, потому что они сломаны, нога болит. Вчера был очень сложный день: было неприятное падение, после которого оказалось, что конёк сломан. Мы в оперативном режиме попытались найти новую пару, но не нашлось моего размера. Лучшее, что было, это коньки для новичков. Сняли лезвия с этих ботинок, поставили на новичковые, я попробовала в них покататься, ничего не вышло. Сняли с тех ботинок, поставили на эти обратно. На утренней тренировке я уже была в старых, — призналась Медведева.

Во время проката Медведевой удалось чисто выполнить все элементы, за исключением каскада из тройного тулупа и тройного флипа, на котором судьи поставили недокрут. За короткую программу фигуристка набрала 71,08 балла, заняв промежуточное пятое место.

— У меня ещё и на разминке ничего не получилось, так что я сделала что смогла. Я старалась о коньках во время проката вообще не думать. Сейчас чувствую себя очень растерянно и неприятно, не могу сказать, что именно думаю и чувствую. Завтра попробую повторить подвиг и откататься в этих коньках. Главное, что я справилась с нервами, у меня тряслись руки и коленки, мы с Брайаном скотчем заматывали мой ботинок, — рассказала Медведева журналистам после проката.

Произвольные программы девушки представят завтра, 28 декабря, в 15:00 по московскому времени.