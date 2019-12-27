"Мне уже не 17". Самая красивая фигуристка России вернулась с личным рекордом

Станислава Константинова в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию установила личный рекорд по новой системе ISU — 66 баллов.

Первая половина текущего сезона у Станиславы Константиновой не задалась — фигуристка дважды заняла одиннадцатое место (из двенадцати участниц) на этапах Гран-при. После проката в Москве спортсменка едва сдерживала слёзы — сетовала на проблемы переходного возраста, внезапно настигшие её в 19 лет. Однако после короткой программы на чемпионате России в Красноярске Константинова светилась от счастья — ей удался абсолютно чистый прокат, и рекордные баллы (66) не заставили себя долго ждать.

— Я довольна. Судейство строгое, но я со всем соглашусь. Для меня сегодняшний результат — это большой шаг после провальной первой половины сезона. Был ли этот мой результат в короткой программе лучшим? На чемпионате города, конечно, был лучше, но это второй чистый прокат подряд, для меня это движение вперёд. Тяжело переживала свои провалы, мне было непросто и физически, и психологически. Не могу сказать, что мне сейчас физически намного легче кататься, нет, просто я немного поменяла отношение к работе. Не хочу распаляться перед произвольной, но я стала легче относиться. Я облегчила программу своих тренировок и перестала ругать себя за то, что я уже не семнадцатилетняя девочка, — рассказала Станислава.

Нынешний турнир буквально создан для Константиновой. Год назад на чемпионате России она обошла и Медведеву, и Загитову, по сути, став первым номером сборной. А девять месяцев назад здесь, в Красноярске, выиграла медаль Универсиады.

— Тренировки здесь проходили неплохо, но в полную силу я не каталась, старалась сохранить энергию для старта. В принципе, сейчас всё делаю по интуиции. Конечно, вспоминала Универсиаду, особенно когда у меня рука сорвалась в заклоне, там точно так же было. Сейчас настрой — вернуть уровень, который у меня был в предыдущем сезоне, и добавить уверенности в себе, — подытожила Константинова.

Произвольные программы девушки представят завтра, 28 декабря, в 15:00. По результатам первого дня соревнований лучшей стала Алёна Косторная с сумасшедшими баллами — 89,86. На втором месте расположилась Анна Щербакова (79,93), третьей идёт Александра Трусова (76,46).