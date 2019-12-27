"Спартак" продлил победную серию, переиграв на выезде "Трактор"

Подопечные Олега Знарка одержали пятую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Челябинске со счётом 5:2 нанёс поражение местному "Трактору".

Красно-белые дважды уступали в ходе игры, однако всякий раз находили в себе силы и выравнивали ситуацию. Уже на первой минуте встречи хозяева стараниями Дмитрия Калинина открыли счёт. Спустя десять минут защитник спартаковцев Патрик Херсли восстановил равновесие.

Под конец второго периода Вячеслав Основин заставил москвичей во второй раз в матче догонять "Трактор", с чем спартаковцы справились блестяще. В течение последующих двух минут голы Дениса Кокарева и Мартиньша Карсумса полностью поменяли ситуацию на площадке, выведя "Спартак" вперёд, — 3:2.

В заключительном отрезке игры красно-белые упрочили своё преимущество, отправив в ворота челябинцев ещё две шайбы, отличились Яков Рылов и Робин Ганзл.

5:2 — "Спартак" одерживает пятую подряд победу и с 53 очками поднимается на четвёртое место в Западной конференции.