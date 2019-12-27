Фанаты "Енисея" воюют с новым руководством. В клубе настали тёмные времена

Болельщики красноярской команды обеспокоены странными переменами, которые происходят в клубе.

Совсем недавно Красноярск гордился и восхищался своей футбольной командой, которая впервые в своей истории вышла в Премьер-лигу, но уже сейчас клуб может вылететь из ФНЛ. Что же происходит?

Около месяца назад в красноярской команде появился новый директор клуба Алексей Ивахов, который успел дать несколько интервью, встретиться с фанатами и пригласить к работе на пост тренера-селекционера Александра Алфёрова. Местные болельщики отлично его знают, ведь он многие годы тренировал команду. Практически следом ушёл и главный тренер Юрий Газзаев. Сомнений, что именно Алфёров займёт его место, уже нет.

Александр Алферов вошел в тренерский штаб ФК "Енисей". Отметим, Александр Михайлович будет работать на должности тренера-селекционера.



Добро пожаловать в команду! pic.twitter.com/uPnWPuDsQ6 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 16, 2019

Ивахов попрощался и с многими сотрудниками клуба, которые были хоть как-то связаны с бывшим директором Денисом Рубцовым. Такие огромные перемены и отсутствие результатов команды возмутили фанатов. Ивахов даже нанял себе охрану, с которой ходит по городу. В Сети даже есть фотодоказательства этого. Кстати, местные фанаты бунтуют не в первый раз. В 2016 году у них был конфликт с бывшим директором клуба Владимиром Евтушенко. На 60-летний юбилей они ему преподнесли подарок — отрубленную свиную голову.

Но вернёмся к сегодняшнему дню. Ситуация усложняется ещё и тем, что местные СМИ отказываются плохо говорить о "Енисее". Такой был указ сверху. Даже комментарий о переменах в команде бывшего пресс-атташе клуба Стаса Меркиса был вырезан из эфира. Об этом он рассказал у себя в "Твиттере".

— Сегодня "7 канал" взял у меня комментарий по ситуации в ФК "Енисей". Рассказал всё как есть, к чему приведёт курс нового директора. Сюжет вышел, мой комментарий вырезали, по моей информации — заблокировал региональный министр спорта, чтобы было меньше негатива вокруг клуба, — пояснил он.

Сегодня «7 канал» взял у меня комментарий по ситуации в ФК «Енисей» — рассказал все как есть, к чему приведет курс нового директора.



Сюжет вышел, мой комментарий вырезали, по моей информации — заблокировал региональный министр спорта, чтобы было меньше негатива вокруг клуба. — Станислав Меркис (@Merkis_) December 27, 2019

Вот что Меркис сказал телеканалу:

— Я вчера заходил в офис "Енисея". И тот офис, из которого летом уезжал я, был полон улыбок, в каждый кабинет можно было зайти, о чём-то поговорить. Вчера зашёл — только пять знакомых человек было. Почти все ушли. Причём ушли сами. И вместо улыбок у них сейчас грустные глаза.

Футбольный клуб — это сложная структура, если какой-то элемент выпадает, то быстро найти замену в связи с узкостью рынка непросто. Я не представляю, как клуб будет проходить лицензирование.

Была встреча с фанатами, на сайте клуба есть видеосюжет. Из них я знал только одного. Те, кто ходит на фанатский сектор, возмущались и не понимали, почему не позвали их. Только было пять человек, которые удобны директору.

Очень смешная ситуация с комментариями в соцсетях. Тем, кто критикует нового директора, пишут в ответ родители детей или сотрудники частной школы "Енисея", которая принадлежит новому директору клуба.

Всё это не пустили в эфир.

На местном портале Redyarsk отмечают, что происходящее в клубе связано и с министром спорта Красноярского края Павлом Ростовцевым, который лично хочет контролировать дела команды.

— Такие действия характеризуют не только директора клуба, но и его работодателя — министра спорта Красноярского края. Ведь Павел Александрович Ростовцев практически так же при похожих обстоятельствах — скоропалительно и заочно — отстранил от должности директора ФК "Енисей" Рубцова. Работодатель нанимает работников, которые будут следовать его политике, его указаниям, — говорится на сайте.

Ранее Ростовцев в интервью возмущался, что "потрачено много денег, а по сути футбола не получили". Он утверждал, что в клубе не было слаженной работы. Но теперь же ситуация усложнилась ещё больше...

Будущее красноярского клуба, который ещё в прошлом сезоне играл в РПЛ, вызывает большое опасение. Из-за интересов отдельных "руководителей", пытающихся окружить себя не нужными, а своими людьми, мы можем лишиться ещё одной некогда амбициозной команды.