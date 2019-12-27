Ибрагимович вернулся в "Милан" после семилетнего отсутствия

38-летний шведский нападающий подписал контракт с итальянским клубом до лета 2020 года.

Итальянский "Милан" объявил о возвращении в клуб нападающего Златана Ибрагимовича. Шведский форвард уже выступал за "россонери" с 2010 по 2012 годы. Он снова приедет в команду в январе 2020 года, соглашение с нападающим рассчитано до июня, сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что зарплата Ибрагимович за короткий период в красно-чёрных цветах составит около трёх миллионов евро. "Милан" сейчас идёт на 11-м месте в чемпионате Италии, имея в своём активе лишь шесть побед в 17 матчах.

Во время первого пришествия в клуб Златан забил за "Милан" 56 голов в 85 матчах и выиграл с командой чемпионат Италии. После ухода шведа миланцы ни разу не смогли занять первое место в серии "А".

Последним клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэласки", за который возрастной бомбардир наколотил 53 гола в 58 матчах.