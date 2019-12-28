"Не хватает знакомого лица". Косторная — об отсутствии Загитовой в Красноярске

По словам фигуристки, ей непривычно не видеть на катке олимпийскую чемпионку 2018 года.

Чемпионат России в Красноярске — первое большое соревнование, которое пропускает приостановившая карьеру Алина Загитова. Её подругу по группе Этери Тутберидзе Алёну Косторную, которая занимает первое место после короткой программы, спросили, не скучает ли она по олимпийской чемпионке.

— Алина тренируется, на катке мы с ней встречаемся. Но нет ничего особенного в том, что Алина не приехала. Мы же все и на этапы Гран-при по отдельности ездили. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное по ощущениям. Хотя есть такое, что едешь — и кого-то не хватает, знакомого лица, — сказала Косторная на пресс-конференции.

Косторная по итогам короткой программы набрала 89,86 балла — это неофициальный мировой рекорд. Произвольные программы девушки представят сегодня, 28 декабря, в 15:00 по московскому времени.